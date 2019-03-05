السنغالي ماجيتي نداي حكماً لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الاثنين أن السنغالي ماجيتى نداي سوف يدير مباراة الإسماعيلي المصري مع مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة القادم ، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاون الدولي نداى طاقم تحكيم يضم كلا من الكاميرونى ألفيس نجيجو والبوركيني سيدو تياما.

وعادت بعثة الإسماعيلي لمصر منذ ساعات عقب مواجهة شباب قسنطينة الجزائري والتي انتهت بخسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن الحكم السنغالي قد ادار عدة مباريات للمنتخب المصري والأندية المصرية وكان اخرها لقاء المصري مع اتحاد العاصمة الجزائري الذى شهد فوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية.