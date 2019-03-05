تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أياكس بدوري أبطال أوروبا

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء مباراة ريال مدريد الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، علي ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالفريق الملكي، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات أياب دور الستة عشر

من بطولة دور أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد تشكيل الفريق علي الخطة المعتادة له وهي 4/3/3/.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أياكس

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، رافاييل فاران، سيرجيو ريجيلون

في خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش

في خط الهجوم: لوكاس فاسكويز، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما

جدير بالذكر إنتهت مباراة الذهاب في هولندا بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف لأياكس ليصعب موقفة في مباراة الأياب.