ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة السادسة والعشرين

انتهت مساء أمس الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني"الليجا" ، وأختتمت الجولة بفوز ليجانيس على نظيرة ليفانتي بهدف دون رد. وشهدت تلك الجولة فوز برشلونة علي غريمة التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الليجا علي ملعب سانتياجو برنابيو بهدف دون رد. وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على ريال سوسيداد بهدفين دون رد. وخطف خيتافي الثلاث نقاط من ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف. ترتيب الدوري الإسباني في الجولة السادسة والعشرين.. 1/ برشلونة 60 نقطة. 2/ أتلتيكو مدريد 53 نقطة. 3/ ريال مدريد 48 نقطة. 4/ خيتافي 42 نقطة. 5/ ألافيس 40 نقطة. 6/ إشبيلية 37 نقطة. 7/ فالنسيا 36 نقطة. 8/ ريال بيتيس 36 نقطة. 9/ ريال سوسيداد 35 نقطة. 10/ إيبار 34 نقطة. 11/ ليجانيس 33 نقطة. 12/ أتلتيك بيلباو 33 نقطة. 13/ إسبانيول 33 نقطة. 14/ جيرونا 31 نقطة. 15/ ليفانتي 30 نقطة. 16 بلد الوليد 26 نقطة. 17/ سيلتا فيجو 25 نقطة. 18/ فياريال 23 نقطة. 19/ رايو فاييكانو 23 نقطة. 20/ هويسكا 22 نقطة.

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