رياضة | 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وآياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وآياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ريال مدريد مباراة نارية وقوية ضد آياكس أمستردام مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بنسخته الحالية.

ويستضيف السانتياجو برنابيو مباراة نادي ريال مدريد مع آياكس أمستردام، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويذكر فأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح ريال مدريد بهدفين "كريم بنزيمة وماركو أسينسيو" مقابل هدف في مباراة قوية جمعت الطرفين في هولندا.

وستنقل مباراة ريال مدريد مع آياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا، عبر البث المباشر على بي إن سبورت 1 HD بصوت علي محمد علي وخالد الحدي.

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وآياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا:

1- قناة IRIB TV 3

2- قناة Arena Sport 1 HD cro

3- قناة M4 Sport

4- قناة RMC Sport 1 HD

5- قناة Eleven Sports 1 HD