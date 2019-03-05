رياضة | اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن لوائح اتحاد الكرة والخاصة بالبطاقات التي يحصل عليها اللاعبين في المباريات لا يمكن الاستئناف عليها.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية": "لا توجد في لوائح اتحاد الكرة ما يمنح الأندية حق الاستئناف على البطاقات الصفراء والحمراء وأفضل ألا تكون موجودة".

واختتم:"أفضل أن يكون قرار الحكم هو الفيصل في هذا الأمر خاصة وأنه لا توجد بيننا ثقة في مصر".

يذكر أن حصل كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام بتروجت في لقاء الأمس وتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الجاري.

ويواجه محمود حمدي الونش مدافع الزمالك شبح الغياب عن قمة الأهلي والزمالك في حالة تلقيه البطاقة الصفراء في لقاء المقاولون العرب المقرر له 14 مارس الجاري بسبب حصول اللاعب على انذارين في وقت سابق.

رد ناري من رئيس لجنة المسابقات على تصريحات سيد عبدالحفيظ

رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، بشأن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز لمدة 24 ساعة.

وقال "حسين" في تصريحات تليفزيونية: "أنا أكثر شخص تعرض للهجوم في الفترة الماضية واتهم بمجاملة الأهلي بسبب مؤجلاته التي وصلت إلى 12 مباراة، والناس كلهم كانوا يتظلمّون ويشتكون وهذا يدل أننا لسنا مع أحد".

وأضاف: "نحن لا نستطيع أن نقارن بين نادي شارك في بطولتين لإفريقيا خلال موسم واحد وهو الأهلي، والزمالك الذي لعب في بطولة إفريقيا واحدة، بناءً على ذلك لا بد أن يكون عدد المباريات المؤجلة للأهلي أكبر من الزمالك".

وتابع: "الأهلي سيلعب مباراتين فقط في الدوري خلال شهر مارس الجاري، هل هناك نادي في العالم لا يلعب إلا مواجهتين فقط في شهر واحد؟".

واختتم: "هذا موسم لم يحدث في أي دوري في العالم، هل يوجد نادي في العالم سيلعب 65 إلى 70 مباراة في عام".