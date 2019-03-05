رياضة | نيفيل يمنح ليفربول الخطة السحرية للفور بالبريميرليج

كشف النجم الإنجليزي السابق جاري نيفيل، أنه إذا كان ليفربول قادرًا على الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فسيحتاج إلى قائمة مباريات بدون إضافات خارجية.

وقال نيفيل في تصريحات صحفية: "أفضّل خروج ليفربول من بايرن ميونخ، يبدو ذلك مثل الجنون، لكن بالطبع لا احد يلعب ليخسر، ولكن هذا سيكون من صالح ليفربول".

وأضاف: "مانشستر سيتي لديه مباريات في كأس الاتحاد الانجليزي ، في ذلك الوقت يمكن ل ليفربول أن يتصدر بفارق 5 أو 6 نقاط ، وهذا من الصعب الحصول عليه في الاسابيع الاخيرة، ما زالت الحظوظ بين الفريقين متساوية ، 50% لمانشستر سيتي و 50% ل ليفربول".