رياضة | نيفيل يمنح ليفربول الخطة السحرية للفور بالبريميرليج

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كشف النجم الإنجليزي السابق جاري نيفيل، أنه إذا كان ليفربول قادرًا على الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فسيحتاج إلى قائمة مباريات بدون إضافات خارجية.
وقال نيفيل في تصريحات صحفية: "أفضّل خروج ليفربول من بايرن ميونخ، يبدو ذلك مثل الجنون، لكن بالطبع لا احد يلعب ليخسر، ولكن هذا سيكون من صالح ليفربول".
وأضاف: "مانشستر سيتي لديه مباريات في كأس الاتحاد الانجليزي ، في ذلك الوقت يمكن ل ليفربول أن يتصدر بفارق 5 أو 6 نقاط ، وهذا من الصعب الحصول عليه في الاسابيع الاخيرة، ما زالت الحظوظ بين الفريقين متساوية ، 50% لمانشستر سيتي و 50% ل ليفربول".