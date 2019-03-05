رياضة | نجم ليفربول: جوارديولا خسر مدافع لا يقدر بثمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول: جوارديولا خسر مدافع لا يقدر بثمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ستانلي كوليمور لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، إلى أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الريدز، هو الأفضل على الإطلاق في الفترة الحالية.

وقال كوليمور في تصريحات صحفية: "أعرف أن بيب جوارديولا يريد التوقيع مع ظهير في الصيف، لدعم دفاعات فريقه".

وأكد بقوله: "لكن لو كنت في مكان جوارديولا، لعرضت 150 مليون بالإضافة إلى جون ستونز أو نيكولاس اوتاميندي للحصول على فيرجل فان دايك".