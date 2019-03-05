رياضة | أسطورة ليفربول ينصح الريدز بعدم تحقيق البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول ينصح الريدز بعدم تحقيق البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار إيان راش، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق إلى أن الأفضل لصالح الريدز أن يكونوا في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي ، وأللا يحققوا البطولة.

وقال راش في تصريحات صحفية: "حينما يكونون في المقدمة الكل يريد هزيمتك، لكن حينما تكون الثاني، اعتقد أن ليفربول يفضل أن يكون في هذا المركز".