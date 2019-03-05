رياضة | سولشاير: لن نكون مثل ليفربول.. وهذه نصيحة "فيرجسون" لي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: لن نكون مثل ليفربول.. وهذه نصيحة "فيرجسون" لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولشاير أنه لا يمكنه تخيل مانشستر يونايتد مبتعدًا عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لفترة طويلة مثل الغريم التقليدي ليفربول، موضحًا أن عليه الإلمام بالتاريخ الكروي، لأنه إذا حاول أن يبعد عينه عن الطريق، فسيتعثر كثيرًا عن طريق القمة التي يجب أن يكون فيها.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "الأمر يعتمد على وضع المعايير، يجب على كل لاعبٍ أن يعطي وفقًا لهذه المعايير".

وأضاف: "مالنصيحة التي أعطاها لك سير أليكس فيرجسون حينما أتيت الى تدريب مان يونايتد ؟ لم نكن نسمي المجيء الى هنا 'عمل' كنا نأتي هنا للإستمتاع. وقال لي إحرص أن يستمتع الجميع هنا. اللاعبون، المدربون، الموظفون، الجميع".

وواصل: "وكذلك أن هذا المكان هو مكان إبراز القدرات، سواءً قدراتك الإنسانية، او الكروية. يجب أن نكون هنا كفريق واحد".