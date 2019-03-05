رياضة | تصريح ناري من نجم الأهلي السابق على أزمة انضمام عبدالله السعيد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من نجم الأهلي السابق على أزمة انضمام عبدالله السعيد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى ياسر ريان الظهير الأيسر الأسبق للنادي الأهلي، أن قرار انضمام عبد الله السعيد للزمالك كان لابد أن يقابل بالقبول من قبل الأحمر.

وقال ريان في تصريحات إذاعية لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "أرى أن واقعة عبد الله السعيد احتراف أكثر منها انتماء".

وأردف: وجود صلاح محسن بهذا الرقم في النادي الأهلي "قلب الموازين".

وتابع: كان يجب على الأهلي، أن يرحب بانضمام السعيد للزمالك و"ميكبرش الموضوع".

ياسر يفجر مفاجأة بشأن رحيل "التوأم" عن الأهلي

أكد ياسر ريان مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن وكلاء اللاعبين لهم دور كبير في صفقات قطبي الكرة المصرية

وقال "ريان" في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم "أف أم" : ليس أي لاعب قادر على ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، لابد ان يتحلى بسمات شخصية معينة.

وتابع : أرى أن وكلاء اللاعبين لهم دور في انتقالات اللاعبين بالأهلي والزمالك مؤخرا، فهم يتقنون الضغط على مسؤولي الفريقين.

نجم الأهلي السابق يتحدث عن رحيل التوأم عن القلعة الحمراء

تحدث ياسر ريان ظهير أيسر النادي الأهلي السابق، عن رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، عن الفريق الأحمر في الأزمة الشهيرة بعام 94.

وقال ريان في تصريحات إذاعية عبر برنامج في الاستاد: "حسام وإبراهيم كان يجب أن يستمروا في صفوف الأهلي، ولا يرحلان، ولكن هولمان المدير الفني للفريق وقتها، كان اتخذ قراره برحيلهما".

وواصل :"ثابت البطل كذلك أكد لصالح سليم وقتها، ان التوأم يقومون بالضغط على الأهلي من أجل الانضمام للزمالك، وهو ما جعل سليم يتخذ قراره النهائي برحيلهما".

واختتم : " كان هناك مايتردد حول نية الأهلي لتجديد تعاقدهما، هذا الأمر ليس له أساس من الصحة".