رياضة | سولشاير: لهذا السبب تم تعييني كمدرب لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: لهذا السبب تم تعييني كمدرب لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد على أن هناك الكثير من اللاعبين السابقين الذين يطمحون بتدريب اليونايتد، أمثال 'فيل نيفيل، بول سكولز، راين جيجز' فلماذا النادي إختاره هو.

وقال سولشاير خلال تصريحات صحفية: "هذا ليس سؤالًا لإجيب عليه. هذا سؤال صعب. أنا احاول أن اكون على طبيعتي كمدرب وكلاعب وكأب".

وأضاف: "عليك أن تأخذني كما أنا. انا أحاول أن اخفي عيوبي من خلال مساعدة الطاقم الممتاز الذي نحظى به".

وواصل: "أن تكون أنت، هذا السر ؟ اذا حاولت أن تكون شخصًا أخر في مجال ما، ستفشل. حاولت أن اكون شخصًا لا يمثلني في كارديف. كنت في بيئة غير معتاد عليها وغير مرتاح لها، لكن هذه البيئة التي أرتاح لها الآن 'في مانشستر يونايتد'. وليس لدي شيء لأخسره".

وتابع: "لقد اعدت هوية مانشستر يونايتد الضائعة من بعد رحيل سير اليكس فيرجسون، في كلمة واحدة، ما هي هذه الهوية ؟ عليك أن تكون شجاعًا، وأن تثق بنفسك، وتخاطر، وتتواضع، وأن تعطي كل ما تملك في كل الأوقات".

وأكمل: "حينما تكون خاسرا او فائزاً بنتيجة 1-0، انت تريد الكرة دائمًا. الكثير من اللاعبين حول العالم يعتقدون أنهم اذا فازوا بنتيجة 5-0 فهم الأفضل، واذا خسروا يفقدون ثقتهم وجودتهم. اذا كنت في مانشستر يونايتد وكنت متأخرًا، عليك أن تطلب الكرة وتقول 'اعطني الكرة، ساقوم بالابداع'".