رياضة | سولشاير: أستطيع النجاح في أي مكان.. ونيفيل لا يصلح كمدرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: أستطيع النجاح في أي مكان.. ونيفيل لا يصلح كمدرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إن كان يستطيع فعل ما فعله مع اليونايتد من عمل رائع مع نادٍ آخر، أو أن عادات وتقاليد النادي ساعدته للتأقلم بسرعة، مؤكدًا أنه يؤمن بأن الأمر سيتكرر في كل مكان.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "انا أملك علاقةً جيدة بالنادي وموظفيه، وفي لحظةٍ ما بدؤوا يدعونني بـ'المدير'. قلت لهم توقفوا، انا اولي، عرفتموني لمدة 15 سنة بهذا الإسم. لن أستطيع شرح تقديري للعب لهذا النادي، أستطيع أن اعرف كل شيء وما يعني فعله للنادي، لأني لعبت للمدرب الأفضل فالعالم".

وأضاف: "لدي الكثير من الذكريات الجيدة في النادي، وعلى اللاعبين أن يشعروا بالسعادة لتواجدهم في هذا النادي، لأنه لا يوجد مكان أفضل للعب كرة القدم أفضل من مانشستر يونايتد".

وواصل: "لقد شاهدت 'المذيع' لقائك مع جاري نيفيل قبل اسابيع قليلة، ولقد قال لك، اعطني خلطتك السحرية للنجاح، هل هي علاقة طردية بين المتعة والثقة ؟ نعم بالتأكيد، لكن أولاً يجب أن يكون هناك لاعبون جيدون".

وتابع: "أعتقد أن جاري 'نيفيل' حظي ببعض اللاعبين الجيدين كذلك في فالنسيا (ضاحكاً)، لا أعرف إن كان جاري يملك الحمض النووي الخاص بفالنسيا، لكني أحب جاري، اعتدت أن اجلس بجواره في غرفة تبديل الملابس، سواءً أحببه أم لا، معرفته بكرة القدم رائعةٌ جدًا".

واستطرد: "اذا اراد أن يكون مدربًا، فسيكون مدربًا رائعًا، لكنه لا يمتلك هذا الشغف".