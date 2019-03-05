رياضة | سولشاير: هذا ما طورته في ليندلوف.. وإبراهيموفيتش هو قدوته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: هذا ما طورته في ليندلوف.. وإبراهيموفيتش هو قدوته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن لاعبه فيكتور ليندلوف، وما قاله عنه جيمي كاراجر سابقًا بأنه لا ينتمي للمستوى العالي للمدافعين في كرة القدم.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "لا يمكنني الحديث عن التفاصيل الدقيقة عن التكتيك قبل مجيئي، لكن فيكتور يتيمز بالاستحواذ على الكرة وتمريرها".

وأضاف: "لقد سمحنا له بعمل ذلك. لعبنا بخط دفاعي مكون من أربعة لاعبين، وهم متغيرون، وأنا اعرف أن هذا صعبٌ عليه. جلست معه، انا من النرويج، هو من السويد، من الرائع ان تتحدث بلغتك مع أحدهم".

وواصل: "هذا يجعله مرتاحًا أكثر. فيكتور شابٌ رائع، وسيرزق بمولود قريبًا، وسيصبح رجلًا ذو مسؤوليات، هو ينضج أكثر".

وتابع: "ليس من السهل القدوم الى انجلترا واللعب فيها. لقد لعب في البرتغال، ومثل المنتخب السويدي، لكن مانشستر يونايتد مستوىً مختلف، ومتطلبات مختلفة، وضغوطات أكبر. الجماهير ستشاهد كل شيء تفعله".

واستطرد: "كان لديه قدوة هنا، وهو زلاتان 'ابراهيموفيتش'. وانا متأكد أن زلاتان نقل اليه عقلية الإنتصار التي يمتلكها. فيكتور عانى من وقت عصيب ليبدأ مسيرته هنا، والآن هو شخص مختلف. لم أفعل شيئًا مختلفًا معه مقارنةً بالبقية".