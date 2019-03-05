رياضة | "أبوتريكة" يشارك في مباراة "خماسي" بقميص الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوتريكة" يشارك في مباراة "خماسي" بقميص الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيناريو التعادل يهدد الزمالك بوداع الكونفيدرالية

نجح نادي الزمالك في انتزاع المركز الثالث بمجموعته بالكونفيدرالية بعد فوزه على بترو أتلتيكو بهدف نظيف في أنجولا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات وسقوط جورماهيا الكيني أمام نصر حسين داي الجزائري.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- نصر حسين داي (7 نقاط)

2- جورماهيا (6 نقاط)

3- الزمالك (5 نقاط)

4- بترو أتلتيكو (4 نقاط)

فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية

- إذا فاز في المباراتين المقبلتين على جورماهيا ونصر حسين داي سيتصدر المجموعة دون حسابات

- فوز الزمالك على جورماهيا والتعادل مع نصر حسين داي يضمن له الصدارة بشرط تعادل الفريق الجزائري مع بترو أتلتيكو وعندها سيتساوى في النقاط مع الأبيض واللجوء يكون للمواجهات المباشرة ثم لفارق الأهداف.

- فوز الزمالك على جورماهيا، ثم تعثر الأخير أمام بترو أتلتيكو بالتعادل أو الهزيمة، يؤهل الزمالك رسميًا حتى لو خسر أمام نصر حسين داي.

- فوز الزمالك على نصر حسين داي والخسارة من جورماهيا سيسمح بتأهل الأبيض حال فوز جورماهيا على بترو أتلتيكو وخسارة نصر حسين داي أمام بترو أتلتيكو.

- تعادل الزمالك في مباراة وهزيمته في الأخرى يطيح به رسميًا من المنافسة مما يعني أن الزمالك يحتاج 3 نقاط إضافية على الأقل للتأهل.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.