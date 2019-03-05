رياضة | أسطورة ريال مدريد يمتدح فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد يمتدح فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خورخي فالدانو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن رنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة قد قرأ لقاء كأس الملك أمام ريال مدريد بطريقة جيدة.
وقال فالدانو، خلال تصريحات صحفية: "كان هناك تلاحم كبير بين سيرجي روبيرتو، بوسكيتس و بيكيه لإغلاق المساحات ضد فينيسيوس جونيور".
وأضاف قائلاً: "يبدو أن ريال مدريد يلعب بضغط كبير ضد برشلونة في البيرنابيو أكثر منه في الكامب نو".
واختتم قائلاً: "يوم السبت البارسا كان لديه إستحواذ كبير على الكرة وبالتالي أصبحت المباراة طبيعية أكثر بالنسبة لهم".