رياضة | أسطورة ريال مدريد يمتدح فالفيردي

وقال فالدانو، خلال تصريحات صحفية: "كان هناك تلاحم كبير بين سيرجي روبيرتو، بوسكيتس و بيكيه لإغلاق المساحات ضد فينيسيوس جونيور".

وأضاف قائلاً: "يبدو أن ريال مدريد يلعب بضغط كبير ضد برشلونة في البيرنابيو أكثر منه في الكامب نو".

واختتم قائلاً: "يوم السبت البارسا كان لديه إستحواذ كبير على الكرة وبالتالي أصبحت المباراة طبيعية أكثر بالنسبة لهم".