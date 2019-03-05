رياضة | نجم برشلونة يخطف الأنظار بعد تألقه في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يخطف الأنظار بعد تألقه في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت تقرير صحفية إسبانية، بالمستوى الذي قدمه النجم الدولي التشيلي، أرتورو فيدال، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن البارسا وقع مع فيدال من نادي بايرن ميونيخ الألماني بسعر منخفض، والآن التشيلي يقدم كل شيء لصالح النادي الكتالوني.

ودخل فيدال ضد مدريد وقام بقطع العديد من الكرات ولعب بروح عالية، وعلى الرغم من أنه ليس الخيار الرئيسي لكن مهم جداً تواجده على مقاعد البدلاء بالنسبة للمدرب إرنيستو فالفيردي.