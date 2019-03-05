رياضة | هدف برشلونة يقترب من الإلتحاق بالدوري الإنجليزي

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كشفت اقرير صحفية فرنسية، عن المصير القادم للنجم الدولي الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفقا لما ذكرته "Paris United" فإن رابيوت يبتعد عن الانتقال لنادي برشلونة الإسباني، ويقترب للغاية من الانتقال للدوري الانجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر ان رابيو، صار قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف النادي العاصمي، في ظل توتر علاقته بإدارة النادي وتصريحه بالرغبة في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء.