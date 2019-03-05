انت الان تتابع عامر حسين يرد على انتقادات سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
علق عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة المارد الأحمر أمام بتروجت مساء اليوم الإثنين. واكتسح فريق الأهلي نظيره بتروجيت، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «بتروسبورت» ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين، من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليعود الأحمر لوصافة جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثالث.
وقال حسين، خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، إن خوض الفريق الأحمر مباريات متتالية بشكل مضغوط منطقي، بسبب مشاركته في نسختين متتاليتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على عكس الزمالك الذي خاض مبارياته في بداية الدوري دون ارتباطه ببطولة الكونفدرالية التي ودعها مبكرًا من دور الـ32. وأتم، من الواضح أن
وقال حسين، خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، إن خوض الفريق الأحمر مباريات متتالية بشكل مضغوط منطقي، بسبب مشاركته في نسختين متتاليتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على عكس الزمالك الذي خاض مبارياته في بداية الدوري دون ارتباطه ببطولة الكونفدرالية التي ودعها مبكرًا من دور الـ32.
وأتم، من الواضح أن اتهامات مجاملته لأحد الاندية تتغير من وقت لآخر، حيث تم اتهامه بمجاملة الأهلي في فترة سابقة، قبل أن يتحول الاتهام إلى مجاملة الزمالك، موضحًا أنه كان يفضل عدم خوض الفريق الأحمر المباريات بين الأدوار النهائية تجنبًا لتعرض لاعبيه للإجهاد في مهمته.
وكان عبد الحفيظ، قد صرح عقب مباراة بتروجت منتقدًا جدول مباريات فريقه، قائلًا: «هناك من يطالب بالعدالة في جدول الدوري، وأنا أوجه سؤالي: هل من العدالة أن يلعب الأهلي 6 مباريات بين كل مباراة وأخرى 48 ساعة فقط؟".
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