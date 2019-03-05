انت الان تتابع عبد الحفيظ عن إنذار نيدفيد: «فيه ناس بتلعب مصارعة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية فوز فريقه على نظيره بتروجت، مشيرًا إلى أن الفوز جاء بعد أداء جيد للغاية أمام فريق متحفز يشهد تحسنا كبيرا في أدائه في المباريات الأخيرة. واكتسح الأهلي نظيره بتروجيت، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «بتروسبورت» ضمن مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز، ليعود الأحمر لوصافة جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثالث.

وتحدث سيد عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة لقناة أون سبورت، عن التحكيم في المباراة التي أدارها أمين عمر، قائلاً:" أن كريم نيدفيد حصل على بطاقة صفراء غير مستحقة، وأن هناك بعض اللعبات في الدوري المصري تكون أشبه بالمصارعة لكن الحكام لا يشهرون أي بطاقات تجاههم". وعلق مدير الكرة بالقلعة