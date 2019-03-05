العقدة والفوز التاسع.. ملامح مباراة الأهلي وبتروجت

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الأهلي نجح في الفوز على بتروجت، وحقق العديد من المكاسب أبرزها إزاحة بيراميدز والوصول إلى وصافة الدوري وعودة بعض اللاعبين المصابين للمشاركة في المباريات

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره بتروجيت، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم جونيور أجاي للمارد الأحمر، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني، وعزز جيرالدو بهدف ثالث، وأحرز كريم نيدفيد الهدف الرابع، ليعود الفريق الأحمر لوصافة جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثالث، بينما توقف رصيد الفريق البترولي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير" ملامح فوز الأهلي على بتروجت. -الفوز التاسع على التوالي نجح الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، في تحقيق الفوز التاسع على التوالي، بعد أن دك شباك بتروجت برباعية نظيفة، حيث كانت آخر نتيجة سلبية للفريق الأحمر في الدوري تحت قيادة لاسارتي كان السقوط أمام بيراميدز

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير" ملامح فوز الأهلي على بتروجت. - الفوز التاسع على التوالي نجح الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، في تحقيق الفوز التاسع على التوالي، بعد أن دك شباك بتروجت برباعية نظيفة، حيث كانت آخر نتيجة سلبية للفريق الأحمر في الدوري تحت قيادة لاسارتي كان السقوط أمام بيراميدز بهدفين مُقابل هدف، وخاض عشر مباريات، فاز في 9 مواجهات وخسر مباراة وحيدة. - الأهلي لا يخسر أمام بتروجت - الأهلي لا يخسر أمام بتروجت نجح الأهلي بفوزه على بتروجت في مواصلة العقدة بالنسبة للفريق البترولي، حيث التقى الأهلي وبتروجت في 22 مباراة في الدوري المصري الممتاز، ولم يتلق القلعة الحمراء أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات فقط. - وصافة الدوري - وصافة الدوري لأول مرة منذ انطلاق مسابقة الدوري هذا الموسم 2018/19، ينجح الأهلي في احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، علمًا بأن الأحمر مؤجل له مباراتان، وتوسيع الفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثالث الذي يملك 48 نقطة، ويفصل بين الأهلي والزمالك المتصدر نقطة وحيدة، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة. - رباعية جديدة - رباعية جديدة للمرة الرابعة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على بتروجت بنتيجة 4 ـ صفر، حيث حسمت هذه النتيجة أول لقاء بين الفريقين بالدوري موسم 2006-2007، كذلك لقاء الدور الأول لموسم 2008-2009، ولقاء الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري لموسم 2013-2014. - العودة للرباعية - العودة للرباعية الأهلي نجح في تسجيل رباعية نظيفة في مسابقة الدوري، بعد مرور موسمين، حيث كان آخر رباعية سجلها الأحمر كانت في مباراة الداخلية، يوم 2 أبريل 2017، سجلهم كل من سعد سمير ووليد سليمان وسليماني كوليبالي (هدفين). - عودة ربيعة وأزارو - عودة ربيعة وأزارو ظهر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، في لقاء فريقه أمام بتروجت، حيث حلّ رامي بديلًا لعلي معلول، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، وتأتي مشاركة ربيعة مع الأهلي بعد غياب 214 يومًا عن المشاركة في مباريات الدوري المصري. وكانت آخر مشاركة للاعب في لقاء الزمالك، الذي فاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الدور الأول في الدوري الممتاز لموسم 2018 في 1 أغسطس الماضي. كما ظهر المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي في لقاء فريقه أمام بتروجت، حيث لعب أزارو بديلًا لمروان محسن، في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وتأتي مشاركة الدولي المغربي مع الأهلي بعد غياب 60 يومًا منذ تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية في مباراة بيراميدز، التي خسرها الأحمر بهدفين مُقابل هدف. - الهداف بإحراز مروان محسن مهاجم الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك بتروجت، رفع محسن رصيده من الأهداف لخمسة أهداف، ليعود هدافًا للفريق في مسابقة الدوري المصري، يليه جونيور أجاي برصيد أربعة أهداف. - تألق الأجانب - تألق الأجانب الثنائي الأجنبي النيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو، رفعا غلة الأهداف بأقدام الأجانب في شباك بتروجيت للهدف التاسع، بعدما سجل كل منهما هدفًا اليوم. وسجل الأنجولي فلافيو، لاعب الأهلي السابق، 4 أهداف في شباك بتروجيت، بجانب هدف للأنجولي جيلبرتو، وهدفين للإيفواري سليماني كوليبالي.

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