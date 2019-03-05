انت الان تتابع العشري: حرس الحدود أول من صنع اسمي في التدريب (حوار) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدرب ذو طابع خاص مع حرس الحدود منذ أن تولى تدريبه من 2005 وحتى 2011.. وحصد معه ثلاث بطولات.. إلى أن عاد مرة أخرى من بداية الموسم الحالى ليقود الحرس لمنطقة الأمان

حرس الحدود أحد أندية الدوري، التي حفرت لنفسها بحروف من ذهب تاريخًا عريضًا في كتاب تاريخ الكرة المصرية، عرف قديمًا باسم «خفر السواحل»، وكانت بدايته الحقيقية فى الدوري عام 1963، وهو فريق له اسم عريق في مسابقة الدوري الممتاز، ومنذ صعوده في موسم 2002-2003، بات واحدا من الأندية أصحاب الألقاب، حتى هبط قبل موسمين وصعد مرة أخرى هذا الموسم، بقيادة عماد سليمان، الذي تولى تدريب الفريق مع انطلاق الموسم، ورحل بسبب سوء النتائج، وبعدها تولى طارق العشري المهمة، وتحسن معه الأداء وترتيب الفريق في جدول الترتيب.

- ركزت على إعادة الثقة والعامل المعنوي ثم رفعنا النواحي البدنية للاعبين - الحرس يمتلك الآن لاعبين مطلوبين في كل أندية الدوري - هدفنا البقاء وتثبيت أقدام الحدود في الدوري الممتاز - حققنا إنجازات كبيرة في الولاية الأولى وأتمنى أن نواصل حصد البطولات «التحرير» التقت طارق العشري، المدير الفني

- ركزت على إعادة الثقة والعامل المعنوي ثم رفعنا النواحي البدنية للاعبين- الحرس يمتلك الآن لاعبين مطلوبين في كل أندية الدوري- هدفنا البقاء وتثبيت أقدام الحدود في الدوري الممتاز- حققنا إنجازات كبيرة في الولاية الأولى وأتمنى أن نواصل حصد البطولات

«التحرير» التقت طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، في حوار خاص، تحدث خلاله عن العودة لتدريب الفريق بعد أن تركه عام 2011، وما تحقق في الولاية الأولى من إنجازات وطموحاته مع الفريق هذا الموسم.

- لماذا وافقت على العودة لحرس الحدود رغم معاناة الفريق في بداية الموسم؟

الحرس بيتى الأول، وهو من صنع اسم طارق العشري في التدريب، ومفيش شك إن الموقف كان صعبا لكنني وافقت على الفور بعدما عرضت على إدارة النادي تولى المهمة، وكان هناك أمل في الله سبحانه وتعالى إن الأمور ستصبح جيدة، واللاعبون لديهم قدرات جيدة، وكان في مقدورنا أن نعمل معهم على الناحية المعنوية والتنظيمية، وبدأنا أن نرتقى شيئا فشيئا، وننتظر من اللاعبين الكثير، ونحاول أن نتحسن بشكل جيد في الفترة المقبلة.

- ألم تشعر بالقلق عندما توليت المهمة؟

في البداية نصحني عدد من زملائي في الوسط الرياضي بعدم تدريب حرس الحدود، لكنني لم أستطع رفض هذه المهمة في ظل العلاقة التي تجمعني بهذا النادي ومسئوليه، ودائما اعتمد على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يضيع أجر من يحسن عمله، والاعتماد على الاجتهاد في العمل.

وخلال الدور الأول من الدوري الممتاز ارتقينا بشكل جيد، ونتمنى أن نحافظ على المستوى الذي وصلنا إليه، خاصة بعد الفوز في نهاية الدور الأول بخمس مباريات متتالية، وكانت هناك قفزة كبيرة في الدور الثاني والخروج من الموقف الملتهب بقاع الجدول.

- ما أول شيء حرصت على توجيهه للاعبين بعد توليك المهمة؟

العامل المعنوي كان مهما جدًا في بداية المرحلة، وهذا ما ركزنا عليه خلال البداية مع الفريق بالإضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية تساعد اللاعبين في استرداد ثقتهم بأنفسهم، واحتياجهم لفوز معنوي، وهو ما تحقق خلال مباراة النجوم والفوز بهدف دون رد في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، ما أعطاهم الثقة، وبدأنا من وقتها مرحلة بناء الفريق، والانتصارات أعطتنا الثقة، وتعاملنا بشكل جيد في المباريات الكبرى وآخرها مباراة الأهلي التي كنا قريبين فيها من الخروج بالثلاث نقاط أو نقطة على الأقل لولا القرارات التحكيمية.

- كيف تحسنت النتائج من وجهة نظرك؟

في البداية جاء الاهتمام بالنواحي المعنوية، ثم ارتقينا بالناحية البدنية، وكان الجزء المعنوي مهما أيضًا، مع الناحية التنظيمية داخل الملعب، وأصبح لنا أسلوب معين نحاول تطبيقه بشكل كبير في كل المباريات، ما أدى إلى تحسن النتائج بشكل كبير.

بخلاف العمل على إعادة النظام والانضباط والحفاظ على الاستراتيجية الخاصة بالفريق، وحاولنا استرداد شخصية وهوية حرس الحدود، الذي تحول إلى فريق بطولات في وقت ما، ووجدنا مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين المنضبطين، إضافة إلى الدعم الكبير الذي وجدناه من إدارة النادي، وأتمنى أن نعود إلى المكانة الكبيرة التي يستحقها الحرس في الدورى.

- ما سر "الكيمياء" الموجودة بين طارق العشري والحدود؟

لا توجد أي "كيمياء" في التدريب، ولكن هناك توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، واجتهاد وقناعات اللاعب بمدربه وبفكره وتنفيذه عمليًا داخل الملعب في المباريات، وهناك تفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين بشكل كبير، وهو ما نتج عنه نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

- ماذا عن طريقة اللعب التي تعتمد على بناء الهجمات من الخلف؟

لدينا طريقة لعب واستراتيجية معينة، واللاعبون بدأوا في فهمها واستيعابها بشكل مميز من مباراة لأخرى، وبدأنا تدعيمات قوية من اللاعبين تطبق الفكر بشكل كبير، وهو ما نجني ثماره في الدور الثاني من مسابقة الدورى الممتاز، مع التأكيد على صعوبة المباريات بعد التدعيمات القوية، التى قامت بها أندية الممتاز في الانتقالات الشتوية، ومن ثم نلعب مباريات الدوري على أنها مواجهات كؤوس خاصة الفرق الموجودة في منطقة شبح الهبوط، ولدينا ثقة في اللاعبين وقدرتهم على الوصول بالفريق للمنطقة الآمنة في جدول ترتيب الدوري.

- هل تم تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية وفقًا للتصور الذي وضعته؟

بالفعل تم تدعيم الفريق بشكل قوى خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعدد من اللاعبين المميزين، وذلك بعد استجابة إدارة النادي تحت قيادة اللواء باسم رياض، وأعتقد أن النتائج ستظهر خلال الفترة المقبلة في المباريات.

- ما أبرز اللاعبين الذين نجحت في تطوير أدائهم؟

الفرق واضح مع معظم اللاعبين في الخمس مباريات الأولى مع الفريق وباقي مباريات الموسم.. اليوم لدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين، لهم اسم قوي في سوق الانتقالات، ومطلوبون في الأندية بشكل كبير، وأعتقد أن أفضل ما لديهم أنهم يستمعون بشكل جيد لأي معلومة وينفذونها، وأنا شخصيًا لا أبخل عليهم طالما أنهم يساعدون الفريق على النجاح.

- إلى أي مدى أنت راض عن أداء الحدود ونتائجه؟

راض تمامًا عن أداء الفريق في الفترة الحالية، ولكن لدي طموحات أكبر من أجل تحسين مركزنا، ونحاول جاهدين أن نصل إلى مكانة جيدة في ترتيب جدول المسابقة.

- ما هو هدفك مع حرس الحدود هذا الموسم؟

الفرق الصاعدة يكون هدفها البقاء وتثبيت الأقدام، ونحاول بشكل كبير إنهاء الموسم في التواجد بمركز جيد، وسنعمل على ذلك خلال الفترة الحالية.

- هل الهدف يتغير بتغير النتائج؟

بالتأكيد الهدف يتغير مع تحسن النتائج كل فترة، ولا شك أن هذا يساعدنا كثيرا، خاصة أن النتائج قريبة من بعضها.

- ما الفارق بين ولايتك الأولى والثانية لفريق حرس الحدود؟

الفترة من 2005 وحتى 2011 تعد من الفترات الانتقالية في شخصية حرس الحدود، خاصة بعد تحقيق عدد من البطولات خلال تلك الفترة، ثلاثة ألقاب متتالية هي كأس مصر مرتين متتاليتين، والسوبر المصري، والفريق انتزعها من منافسين أقوياء مثل الأهلي وإنبي، ولا يوجد شك أن مشاركتنا في البطولات الإفريقية أعطتنا ثقة كبيرة جدًا بعد الاحتكاك بمدارس مختلفة، وأضافت إلينا كثيرًا في الدوري المصري.