انت الان تتابع متعب: الأهلي حقق مكاسب بالجملة من الفوز على بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن بصمات الأورجوياني مارتن لاسارتي بدأت في الظهور مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه تمكن من تغيير أداء الأنجولي جيرالدو دا كوستا على المستوى الجماعي، بشكل أفضل من المباريات السابقة، التي كان يعتمد فيها على اللعب الفردي. واكتسح الأهلي نظيره بتروجيت، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «بتروسبورت» ضمن مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز، ليعود الأحمر لوصافة جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثالث.
وأوضح متعب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن لاسارتي نجح في خلق حالة من التفاهم بين اللاعبين، وحصد ذلك بتحقيق فوز كبير ومريح على بتروجت بأداء ممتع وأهداف ملعوبة. وأضاف القناص، أن الأهلي حقق مكاسب بالجملة من مباراة بتروجت، بالإضافة إلى الفوز الكبير، من بينها إراحة النجمين رمضان صبحي،
وأوضح متعب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن لاسارتي نجح في خلق حالة من التفاهم بين اللاعبين، وحصد ذلك بتحقيق فوز كبير ومريح على بتروجت بأداء ممتع وأهداف ملعوبة.
وأضاف القناص، أن الأهلي حقق مكاسب بالجملة من مباراة بتروجت، بالإضافة إلى الفوز الكبير، من بينها إراحة النجمين رمضان صبحي، وحسين الشحات، ومنح الفرصة لوليد أزارو العائد من الإصابة.
واختتم مهاجم المنتخب الوطني السابق حديثه قائلًا: «الأهلي فرض أسلوبه على بتروجت، وبدأ اللقاء بنفس التشكيل والأسلوب الذي أنهى به مباراة الجونة الأخيرة، وأوضحت ملامح اللقاء أن تلك الطريقة هي الأنسب للفريق في الفترة المقبلة».
كانت هذه تفاصيل خبر متعب: الأهلي حقق مكاسب بالجملة من الفوز على بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.