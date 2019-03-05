انت الان تتابع متعب: الأهلي حقق مكاسب بالجملة من الفوز على بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن بصمات الأورجوياني مارتن لاسارتي بدأت في الظهور مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه تمكن من تغيير أداء الأنجولي جيرالدو دا كوستا على المستوى الجماعي، بشكل أفضل من المباريات السابقة، التي كان يعتمد فيها على اللعب الفردي. واكتسح الأهلي نظيره بتروجيت، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «بتروسبورت» ضمن مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز، ليعود الأحمر لوصافة جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثالث.

وأوضح متعب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن لاسارتي نجح في خلق حالة من التفاهم بين اللاعبين، وحصد ذلك بتحقيق فوز كبير ومريح على بتروجت بأداء ممتع وأهداف ملعوبة. وأضاف القناص، أن الأهلي حقق مكاسب بالجملة من مباراة بتروجت، بالإضافة إلى الفوز الكبير، من بينها إراحة النجمين رمضان صبحي،