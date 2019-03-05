انت الان تتابع لاسارتي يتحدث عن أهمية الفوز على بتروجت ودور «جمعة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

لاسارتي

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لنادي الأهلي، عن سعادته، عقب فوز فريقه في مواجهة بتروجت، التي انتهت برباعية نظيفة، ضمن مباريات الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري. وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه سعيد بشراسة فريقه، وإنه من الطبيعي أن يظل فريقه شرسًا طوال المباراة، ويواصل تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن الفوز الكبير سيمنح الثقة للاعبين في المباريات المُقبلة. وتابع: "الفوز في مباراة اليوم مفيد، خاصة أننا نملك مباراة صعبة أمام فيتا كلوب في البطولة الإفريقية، إضافة إلى السفر لفترة طويلة، والفوز سيمنح بعض الثقة للاعبين".

وواصل: "في بداية المباراة سيطرنا على مجريات اللقاء، ونجحنا في التسجيل سريعًا، وحصلنا على ما نريد أيضًا، منح الراحة والفرص لبعض اللاعبين مثل إراحة علي معلول ومشاركة وليد أزارو ورامي ربيعة، والخسارة الوحيدة في المباراة الإنذار الثالث لكريم نيدفيد الذي سيمنعه من خوض مباراة الزمالك". وتحدث لاسارتي عن جيرالدو