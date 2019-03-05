انت الان تتابع لاسارتي يتحدث عن أهمية الفوز على بتروجت ودور «جمعة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
لاسارتي
أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لنادي الأهلي، عن سعادته، عقب فوز فريقه في مواجهة بتروجت، التي انتهت برباعية نظيفة، ضمن مباريات الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري. وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه سعيد بشراسة فريقه، وإنه من الطبيعي أن يظل فريقه شرسًا طوال المباراة، ويواصل تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن الفوز الكبير سيمنح الثقة للاعبين في المباريات المُقبلة. وتابع: "الفوز في مباراة اليوم مفيد، خاصة أننا نملك مباراة صعبة أمام فيتا كلوب في البطولة الإفريقية، إضافة إلى السفر لفترة طويلة، والفوز سيمنح بعض الثقة للاعبين".
وواصل: "في بداية المباراة سيطرنا على مجريات اللقاء، ونجحنا في التسجيل سريعًا، وحصلنا على ما نريد أيضًا، منح الراحة والفرص لبعض اللاعبين مثل إراحة علي معلول ومشاركة وليد أزارو ورامي ربيعة، والخسارة الوحيدة في المباراة الإنذار الثالث لكريم نيدفيد الذي سيمنعه من خوض مباراة الزمالك". وتحدث لاسارتي عن جيرالدو
وتحدث لاسارتي عن جيرالدو ومروان محسن قائلًا: "أعطيت فرصة لجيرالدو في مباراة اليوم بسبب أنه خاض المباراة الماضية بشكل جيد جدًا، بالإضافة مشاركة مروان محسن الذي ظهر بشكل جيد جدًا خلال مباراة الجونة، بالرغم من أنه عائد من الإصابة، ونجح في استغلال الفرص".
وعن عدم الاستعانة بصالح جمعة أتم حديثه "صالح يشارك في التدريبات بشكل قوي، ومن الممكن أن نراه يشارك في الفترة المقبلة بدلا من ناصر ماهر".
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يتحدث عن أهمية الفوز على بتروجت ودور «جمعة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.