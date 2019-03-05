انت الان تتابع محمد عودة: عدم التزام اللاعبين سبب الخسارة من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

قال محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، إن لاعبي فريقه لم ينفذوا التعليمات التي منحها لهم قبل مباراة الأهلي، وهو ما أدى لخسارة فريقه اللقاء بأربعة أهداف نظيفة. وأضاف مدرب بتروجت في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "اللاعبون لم يسمعوا كلامي، ولم ينفذوا التعليمات التي منحتها لهم قبل المباراة، كما أن الإجهاد ساهم في الخسارة، لأننا خضنا 4 مباريات خلال أسبوعين فقط، وهو ما تسبب في إجهاد اللاعبين، واكتفيت في الفترة الأخيرة بالاستشفاء فقط".

وواصل "توليت المهمة منذ شهر فقط، ولم يكن هناك وقت لإجراء أي تغيير على التشكيل أو خوض مباريات ودية بسبب ضغط المباريات في الوقت الذي يمتلك فيه الأهلي مجموعة مميزة من اللاعبين، وأي لاعب يغيب البديل يعوضه". وأتم حديثه "كنت متأكدا أن يجري الأهلي تغييرات مميزة في الشوط الثاني كما أن التشكيل لم يكن به أي