انت الان تتابع محمد يوسف: حققنا فوزا كبيرا على فريق قوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

كشف محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أن مواجهة فريق بتروجت كانت صعبة، لكن الفريق الأحمر نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف نظيفة وحصد 3 نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على درع الدوري، الذي يرى أنه ما زال طويلا، ولن يتم حسمه مبكرا. واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجيت، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وقال يوسف عقب نهاية المباراة: "فريق بتروجت قوي جدا، ويشهد فترة مميزة في الفترة الأخيرة، وحقق 3 مكاسب في آخر 5 مباريات.. درسنا الفريق جيدًا ونجحنا في تسجيل هدف مبكر عن طريق جونيور أجايي". وأضاف يوسف: "المباراة فيها العديد من المكاسب بخلاف الأهداف الأربعة، منها عودة رامي ربيعة ووليد أزارو وتسجيل مروان