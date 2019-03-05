الامارات | الرميثي يلتقي العبيدي ومسعود في بغداد

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي يلتقي العبيدي ومسعود في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار رئيس الهيئة العامة للرياضة، المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد خلفان الرميثي، العاصمة العراقية بغداد، أمس، والتقى بوزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد رياض العبيدي، ورئيس اتحاد كرة القدم عبدالخالق مسعود.وقال الرميثي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إن الرياضة العراقية، بما لها من رصيد كبير، وما قدمته من بصمات استثنائية على مدى عقود طويلة، تملك كل المقومات التي تؤهلها للعودة بقوة لتواصل مسيرة النجاح والتألق.

وأضاف: «ما وجدته هنا من اهتمام وإرادة ورؤية للمستقبل يضاعف سعادتنا بمستقبل الشباب والرياضة، ويؤكد أن العراق قادر على التعافي سريعاً، والعودة لمواصلة رسالته ودوره الفاعل والمؤثر في ملاعب الرياضة على المستويات كافة، الخليجية والعربية والعالمية».

من جانبه، قال أحمد رياض العبيدي، إن هذه الزيارة امتداد للعلاقات القوية التي تربط بين الإمارات والعراق، وتوجه الوزير العراقي بالشكر للإمارات على ما تقدمه من مواقف ومبادرات إيجابية من أجل الرياضة في المنطقة والعالم.