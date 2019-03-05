الامارات | وديتان لأبيض السيدات مع المالديف

شكرا لقرائتكم خبر عن وديتان لأبيض السيدات مع المالديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني للسيدات لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب سيدات المالديف، اليوم والجمعة المقبلة، بملعب جامعة نيويورك في العاصمة أبوظبي الساعة 19:30 مساء.

وتأتي هاتان الوديتان بعد فراغ أبيض السيدات من المشاركة الرسمية في بطولة غرب آسيا 2019، التي استضافتها البحرين يناير الماضي، وضمن برنامج الإعداد الذي يركز على استمرارية خوض مجموعة من المواجهات الودية لتحسين التصنيف الدولي، ورغبة من الجهاز الفني للمنتخب في خوض مباريات مع منتخبات قوية، حيث يُعد منتخب سيدات المالديف من المنتخبات ذات المستوى الفني المتميز.

تأتي استضافة ملعب جامعة نيويورك للمباراتين، في إطار التعاون المشترك بين لجنة كرة قدم السيدات، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مع جامعة نيويورك في أبوظبي.