الامارات | مفكرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مفكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا العين - الهلال 19:20 ميلبورن - دايجو 12:30 كاشيما انتلرز - جوهور 14:00 جيونجنام - شاندونغ ليونينغ 14:30 جوانجزو- هيروشيما 16:00 بیرسبولیس - باختاكور 19:00 دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند - توتنهام 00:00 ريال مدريد - أياكس أمستردام 00:00 الدوري الفرنسي بوردو - مونبلييه 22:00 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.