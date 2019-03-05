الامارات | بطولة الدوائر الحكومية في عجمان تنطلق الخميس بمشاركة 12 فريقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الدوائر الحكومية في عجمان تنطلق الخميس بمشاركة 12 فريقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد أمس بفندق عجمان سراي، مؤتمر صحافي، تم خلاله الكشف عن التفاصيل الخاصة بالنسخة الأولى لبطولة الدوائر والمؤسسات الحكومية في عجمان، التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 23 الجاري، بمشاركة 12 فريقاً، وتقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني الذي يقام تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وستقام مباريات البطولة على ملعب كواترو الرياضي في عجمان.

وتحدّث خلال المؤتمر الصحافي مدير عام الموارد البشرية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مؤكداً أن البطولة تم اعتمادها في اليوم الرياضي الوطني الذي يقام بالتزامن مع عام التسامح، إيماناً بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة.

وأضاف: «البطولة تهدف إلى تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال المنافسات الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان، بالإضافة إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات، ونشر روح المودة والإخاء والسمات الإيجابية بين موظفي حكومة عجمان».

وأكد أن صاحب المركز الأول سيحصل على 30 ألف درهم، والثاني على 20 ألف درهم، والثالث 10 آلاف درهم، بجانب تكريم للفريق المثالي، وجوائز للاعبين والجمهور.

وقسمت فرق البطولة الى ثلاث مجموعات، ضمت الأولى فرق دائرة التنمية السياحية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة البلدية والتخطيط، والقيادة العامة لشرطة عجمان، أما المجموعة الثانية فتضم شركة لكزس ومصرف عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتضم المجموعة الثالثة «ايمز قروب» ومؤسسة المواصلات العامة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودائرة التنمية الاقتصادية.