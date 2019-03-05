الامارات | الوصل بطل كأس الإمارات للسباحة.. والوحدة ينتزع لقب العمومي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل بطل كأس الإمارات للسباحة.. والوحدة ينتزع لقب العمومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الوصل ببطولة كأس الإمارات للسباحة، التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، في مجمع حمدان الرياضي، بعدما نجح في جمع 98 ميدالية ملونة، وشهدت البطولة التي شارك فيها 970 سباحاً وسباحة، انتزاع الوحدة لقب العمومي بفضل وجود عدد كبير من أبرز السباحين، على رأسهم البطل عبيد الجسمي.

وشهدت البطولة تحطيم 24 رقماً قياسياً، منها 20 رقماً لصالح الوصل، إضافة إلى رقم جديد للشيخ سالم بن سلطان القاسمي لنادي الشارقة، ورقم للوحدة، إضافة إلى رقمين لصالح العين.

ونجح الوصل في تحقيق 98 ميدالية ملونة منها 40 ميدالية ذهبية، و32 فضية، و26 برونزية، بينما نجحت سباحة الوحدة في خطف ذهب الكبار والمركز الأول «مرحلة العمومي»، كما حقق النادي 30 ميدالية ملونة منها 10 ذهبيات وثماني فضيات و12 ميدالية برونزية.

وحصد نادي النصر 56 ميدالية (22 ميدالية ذهبية، و16 فضية و18 برونزية)، ونجحت أكاديمية برايم ستار في حصد 23 ذهبية وتسع فضيات و10 برونزيات، بإجمالي عدد 42 ميدالية ملونة. وعقب ختام البطولة، قام رئيس الاتحاد، سلطان السماحي، بتكريم الفائزين والشركة المنظمة «أكاديمية سي أس ايه».