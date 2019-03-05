الامارات | المهيري يحصد جوائز «دبي لصيد الأسماك»

شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري يحصد جوائز «دبي لصيد الأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المتسابق سعيد محمد جابر المهيري جوائز بطولة دبي لصيد الأسماك 2018-2019، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم بالتعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وطيران الإمارات، وبي أند أو ماريناس، ومعرض دبي العالمي للقوارب.

وأسدل الستار على فعاليات البطولة، التي شملت ثلاث محطات الأسبوع الماضي، بإقامة منافسات الجولة الثالثة والختامية، بالتزامن مع الدورة 27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2019. وتوج المهيري بطلاً لمنافسات الجولة الثانية، التي اقتصرت على فئتي سمك (الكنعد والسكل)، بعد اصطياد سمكة كنعد بوزن 21.40 كلغ، وطول 140 سم، وحل ثانياً علي محمود بن تميم، واصطاد سمكة كنعد بوزن 17.40 كلغ، وطول 125، وجاء ثالثاً سالم مصبح الفلاسي، واصطاد سمكة كنعد بوزن 15.90 كلغ، وطول 123 سم. وحصل المهيري على مبلغ 25 ألف درهم، وموقف مجاني لمدة عام لقارب بطول 15 متراً، مقدم من (بي أند أو ماريناس) إضافة إلى تذكرة سفر مقدمة من الناقلة الوطنية (طيران الإمارات)، بجانب خوض منافسات كأس العالم 2020 لصيد الأسماك، كما نال صاحبا المركزين الثاني والثالث مبالغ مالية، إضافة إلى تذكرة سفر من طيران الإمارات لكل واحد منهما.