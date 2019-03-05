الامارات | دبي تستضيف بطولة آسيا لتنس الناشئين

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف بطولة آسيا لتنس الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد التنس استضافة بطولة آسيا الفردية التصنيفية للبنين والبنات تحت 14 سنة، في نادي النصر ليغيرلاند بدبي، خلال الفترة من 25 إلى 30 الجاري، وبتنظيم وإشراف الاتحادين الإماراتي والآسيوي للتنس. وستقام البطولة على مرحلتين: التمهيدية ويشارك بها 151 لاعباً ولاعبة، يتأهل منها 116 لاعباً ولاعبة من مختلف دول قارة آسيا بواقع 58 لكل فئة، بينما سينظم اتحاد التنس بطولة محلية للأولاد والبنات يوم بعد غدٍ، سيتم خلالها منح ثماني بطاقات مشاركة مباشرة ستنظم لـ50 لاعبة تم قيدهن في سجلات البطولة بشكل رسمي، ليصبح العدد الإجمالي لاحقاً 58 لاعبة.

بدوره، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أحمد عبدالملك أهلي، بدء الاستعدادات التنظيمية لاستضافة البطولة، وبما يتناسب ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المعروفة كوجهة عالمية في الأحداث الرياضية، مؤكداً أن اتحاد التنس، برئاسة الشيخ حشر بن جمعة بن مكتوم آل مكتوم، يتطلع إلى أن تظهر البطولة بأفضل صورة تنظيمية، تماشياً مع البنى التحتية المتطورة في الدولة، متمنياً أن تحظى بالحضور الجماهيري.