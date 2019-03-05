إيكاردي خارج قائمة إنتر أمام فرانكفورت في اليوروباليج

مازال يتواصل غياب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنترناسيونالي الإيطالي عن صفوف فريقه، بعدما تأكد غيابه عن القائمة التي تستعد لمواجهة أينتراخت فرانكفورت في دور الستة عشر لبطولة يوروبا ليج.

وفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن إيكاردي أكد أنه لايزال يعاني من إصابة في ركبته اليمنى، وهو ما يعني غيابه عن المواجهة المقبلة لإنتر في منافسات يوروبا ليج.

وتسافر بعثة الفريق الإيطالي إلى الأراضي الألمانية لمواجهة أينتراخت فرانكفورت مساء الخميس المقبل، في ذهاب دور الستة عشر ليوروبا ليج، ويعني غياب إيكاردي أن مدة ابتعاده عن صفوف فريقه ستتجاوز الشهر.

ويغيب إيكاردي عن صفوف إنتر منذ التاسع من شهر فبراير الماضي، وتسبب غيابه في أزمة كبرى بالنادي الإيطالي بعدما وجهت جماهير إنتر اتهامات إلى اللاعب بادعاء الإصابة بسبب رغبة زوجته ووكيلته واندا نارا في تعديل عقده مع النادي وزيادة راتبه.

وتناولت تقارير إيطالية خلال الأسابيع الماضية قرب رحيل إيكاردي عن صفوف إنتر، خاصة في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى في الحصول على خدماته، وأبرزها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزية، ويرغب إنتر في الحصول على 100 مليون يورو في حالة رحيل اللاعب.