شكرا لقرائتكم خبر عن جيوفينكو: ندرك خطورة العين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)أكد لاعب الهلال جيوفينكو، أن لقاء فريقه أمام العين سيكون صعباً «ويجب أن ندخل مباراتنا اليوم ونحن ندرك قيمة الخصم»، وأضاف: «إذا دخلنا كل لقاء بتركيز عالٍ فإننا سنقدم الأفضل لدينا».
واختتم حديثه بقوله «سعيد بالمشاركة مع الهلال في هذه البطولة وتمثيل أكبر نادٍ في آسيا»، متمنياً أن يقدم كل ما لديه للفريق الهلالي.
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