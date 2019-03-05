شكرا لقرائتكم خبر عن جيوفينكو: ندرك خطورة العين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏أكد لاعب الهلال جيوفينكو، أن لقاء فريقه أمام العين سيكون صعباً «ويجب أن ندخل مباراتنا اليوم ونحن ندرك قيمة الخصم»، وأضاف: «إذا دخلنا كل لقاء بتركيز عالٍ فإننا سنقدم الأفضل لدينا».

‏واختتم حديثه بقوله «سعيد بالمشاركة مع الهلال‬ في هذه البطولة وتمثيل أكبر نادٍ في آسيا»، متمنياً أن يقدم كل ما لديه للفريق الهلالي.