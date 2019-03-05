شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: ثقتي كبيرة في الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أكد المدرب الهلالي زوران أنه سيدخل مباراة اليوم أمام فريق العين الإماراتي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات الآسيوية من أجل تحقيق النقاط الثلاث على العين في أرضه مع كامل الاحترام للمنافس، وقال: «المباراة تحتمل العديد من الأمور حول النتيجة، لكنني أثق بفريقي وأحترم الخصم رغم قوته»، وأضاف: «الفريقان يعتبران كتابين مفتوحين لبعضهما»، وعن ضغط المباريات قال: «‏نحن نملك مجموعة متكاملة من اللاعبين وسنلعب بتوازن مع مراعاة جميع العوامل التي تصب لصالح الفريق».

أكد المدرب الهلالي زوران أنه سيدخل مباراة اليوم أمام فريق العين الإماراتي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات الآسيوية من أجل تحقيق النقاط الثلاث على العين في أرضه مع كامل الاحترام للمنافس، وقال: «المباراة تحتمل العديد من الأمور حول النتيجة، لكنني أثق بفريقي وأحترم الخصم رغم قوته»، وأضاف: «الفريقان يعتبران كتابين مفتوحين لبعضهما»، وعن ضغط المباريات قال: «‏نحن نملك مجموعة متكاملة من اللاعبين وسنلعب بتوازن مع مراعاة جميع العوامل التي تصب لصالح الفريق».

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