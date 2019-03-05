شكرا لقرائتكم خبر عن الجعيثن: الهلال يملك الأسلحة.. والعين أقوى المنافسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

وصف المدرب الوطني بندر الجعيثن مباراة الهلال أمام العين الإماراتي ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا بمواجهة من العيار الثقيل للفريق الهلالي، رغم امتلاكه الأسلحة القوية في كافة الخطوط، إضافة للاستقرار الفني، مشيرا إلى أن الهلال يملك مقومات الفوز سواء على مستوى العناصر التي تمثل الفريق، وكذلك النتائج الإيجابية في جميع المواجهات التي حققها الفريق في كل البطولات التي يشارك فيها حتى ما قبل هذه المباراة، مبينا أن الهلال سيبحث عن النقاط الثلاث بكل ما أوتي من قوة، لتكون البداية دافعاً له في المباريات القادمة.

وأكد الجعيثن أن دور المجموعات لا مجال فيه للتفريط بالنقاط، خصوصا أن الأندية في هذه المجموعة قوية وصعبة، ويجب حصد النقاط من أول جولة، مضيفا أن الهلال سيواجه نداً وخصماً عنيداً وقوياً لأن فريق العين تعود على مثل هذه المباريات، ويعد المنافس الأقوى للزعيم الهلالي؛ لذا سيجد الهلال صعوبة في اللقاء، مؤكداً بأن تحقيق النقاط الثلاث يحتاج إلى عمل كبير من اللاعبين والمدرب داخل أرضية الملعب.

واختتم حديثه: «من الناحية الفنية يتفوق الهلال وبشكل كبير على فريق العين، لكن ذلك لا يعني بأن الفوز مضمون، فاحترام الخصم واللعب بشكل متوازن هو الطريق الممهد للحصول على النقاط الثلاث».