شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيمان.. «بينهما أخذ وعطى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @ abomroan999

يحتفظ ناديا الهلال السعودي والعين الإماراتي بعلاقة وطيدة على مر الزمان والمكان، مع توالي الإدارات ورؤسائها، إلا أن الشراكات الجميلة بين الناديين تبقى مستمرة على جميع الأصعدة، وكانت آخر مؤشرات التناغم انتقال قائد المنتخب الإماراتي لاعب العين عمر عبدالرحمن الشهير بـ«عموري» للهلال. وبالعودة للتاريخ، نجد هناك العديد من الانتقالات بين الهلال والعين على مستوى اللاعبين المميزين سواء المحليين أو الأجانب.

البرازيلي «المجنون»

كانت بداية العلاقات القوية بين الناديين عام 1999، وتحديدا خلال مواجهة الهلال والعين ضمن بطولة دوري أبطال آسيا «النسخة القديمة»، إذ كان اللاعب البرازيلي سيرجيو يمثل الزعيم الإماراتي، وعقب تلك المواجهة انتقل إلى الهلال ونجح في تقديم نفسه بالصورة المميزة وتحديدا من خلال نهائي كأس آسيا للأندية أمام فريق جوبيليو الياباني، إذ أحرز «المجنون»، كما يطلق عليه حينها، «هاتريك»، وساهم في حصد بطولة كأس ولي العهد.

«الوحش» الروماني

لا تنسى جماهير الهلال النجم الدولي المعتزل الروماني ميريل رادوي، الذي برز ونجح في الدخول إلى قلوب «الشقردية»، إذ تعاقدت معه إدارة الزعيم عام 2009، ونجح في تحقيق الدوري مرتين وكأس ولي العهد 3 مرات، واستمر موسمين بقميص الزعيم، عقبها وتحديدا موسم 2012-2011 انتقل إلى نادي العين الإماراتي وحقق معهم لقب الدوري.

«القناص» و«الزلزال»

كما سبق للمهاجم الدولي «القناص» المعتزل ياسر القحطاني أن ارتدى قميص الهلال والعين، إذ خاض تجربة احترافية مع الزعيم الإماراتي وحقق معه لقب الدوري المحلي، وسجل القحطاني خلال مشوار إعارته لنادي العين 12 هدفا في 23 مباراة وكتب لنفسه شعبية كبيرة في الأراضي الإماراتية.

ونفس الحال ينطبق على الهداف ناصر الشمراني الذي مثل الزعيمين السعودي والإماراتي، إذ قدم الزلزال مستوى جيدا جدا، قبل أن تنتهي فترة إعارته القصيرة مع العين وعاد للهلال مرة أخرى.

«الجنرال» يوردانيسكو

بالرغم من إنجازاته الشهيرة مع الهلال، لم ينجح «الجنرال» يوردانيسكو في تحقيق أي لقب مع العين الإماراتي في فترتين مختلفتين، وانحصرت بطولاته مع الزعيم الأزرق، إذ توج بلقب كأس آسيا للأندية أبطال الدوري على حساب جوبيليو إيواتا، وكأس ولي العهد.

«الناجح» كوزمين

يعد الروماني كوزمين أولاريو من أنجح المدربين الذين مروا على الفريقين، إذ حقق بطولتي الدوري وكأس ولي العهد مع الهلال في موسمه الأول، وفي الموسم الثاني حقق كأس ولي العهد، وعندما رحل إلى العين الإماراتي جلب لقب الدوري مرتين.

«الطموح» زلاتكو

في موسم 2012 ـ 2013 أقال الهلال مدربه الفرنسي كومبواريه وتم تعيين الكرواتي زلاتكو، الذي كان مدربا لفريق الهلال تحت 23 عاما، وفي غضون 5 أشهر قاد الكرواتي فريقه إلى لقب كأس ولي العهد، وتعاقد معه العين بعدها، وحقق الكرواتي كأس رئيس الدولة والدوري الإماراتي وكأس السوبر.