«الداهية» يعيد الانتصارات في أسبوع

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكمل المدرب الاتحادي سييرا أسبوعه الأول مع كتيبة النمور بتحقيق أول الانتصارات أمام فريق الريان القطري بنتيجة 1/5 على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ نجح «الداهية» سييرا في وضع لمساته الفنية، وتهيئة اللاعبين نفسيا، مما انعكس على نتيجة الفريق الكبيرة التي حققها أمام الريان القطري قاريا، وطالب المدرب سييرا لاعبيه بطي صفحة المواجهة الآسيوية والتركيز على مباراة الفيحاء يوم الجمعة القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 23 في دوري كأس الأمير

أكمل المدرب الاتحادي سييرا أسبوعه الأول مع كتيبة النمور بتحقيق أول الانتصارات أمام فريق الريان القطري بنتيجة 1/5 على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ نجح «الداهية» سييرا في وضع لمساته الفنية، وتهيئة اللاعبين نفسيا، مما انعكس على نتيجة الفريق الكبيرة التي حققها أمام الريان القطري قاريا، وطالب المدرب سييرا لاعبيه بطي صفحة المواجهة الآسيوية والتركيز على مباراة الفيحاء يوم الجمعة القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 23 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل مواصلة الانتصارات وحصد النقاط والعمل على الابتعاد عن المركز ما قبل الأخير في سلم ترتيب فرق الدوري الموسم الحالي.

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