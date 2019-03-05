شكرا لقرائتكم شوبير: أزمة ملاعب الدورى فى الـ "ور ور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير أن ملاعب الدورى الممتاز وتحديدًا ملعبى بتروسبورت وبرج العرب تواجه انتقادات لاذعة بسبب سوء الأرضية بالرغم من التحديات التى تواجهها تلك الملاعب بسبب الاجهاد الذى تتعرض له الأرضيات من استضافة المباريات بشكل متتالى.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون": "أرضيات ملاعب مباريات الدورى الممتاز شغالة (ور ور) فى إشارة لاستقبالهما أغلب مباريات الأندية فى البطولة المحلية الأشهرالماضية.

وقرر اتحاد الكرة غلق عدد من الملاعب التى تستضيف بطولة كأس الأمم الافريقية المقبلة بسبب أعمال التجهيز والصيانة.

وتعانى بعض الأندية من تراجع أرضية الملاعب التى تستضيف مباريات الدورى، والتى أكد المسئولين أنها بسبب تزايد عدد المباريات التى تقام عليها خلال الفترة الحالية.