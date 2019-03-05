شكرا لقرائتكم محمد صلاح والشربينى والشوربجى فى قائمة فوربس للمبدعين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار مجلة فوربس الأمريكية فى إصدارها الخاص بمنطقة الشرق الأوسط على الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، ونور الشربينى بطلة العالم فى الإسكواش "سيدات" ومحمد الشوربجى بطل العالم فى اللعبة نفسها ضمن قائمة المبدعين الثلاثين الأقل من 30 عامًا.

وألقت قائمة فوربس الشرق الأوسط الضوء على المبدعين الذين تألقوا وحققوا نجاح سواء ممن يتمتعون بأصول عربية أو مقيميين بدول المنطقة، وتضم القائمة 30 شخصا تبلغ أعمارهم 30 سنة أو أقل في فبراير 2019 ، كما تحتوى مزيج من أبطال العالم ورواد الأعمال ورؤساء تنفيذيين ممن قادوا أعمالهم للنمو.

وكشفت المجلة عن إرسال استبيان لمجموعة من المبتكرين والذين قاموا بترشيح أنفسهم للقائمة، ويمثل المدرجين بالقائمة 14 مجالاً مختلفاً من 15 دولة حول العالم.

وتصدرت المصرية نور الشربينى غلاف المجلة لعدد شهر مارس الجارى بعدما أجرت حوارًا معها تحدثت فيه عن الكثير من طموحاتهما ومشوارها مع لعبة الإسكواش.