شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب رسميا مواجهة جورماهيا الكينى باستاد بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من نادي الزمالك ، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة بالكونفدرالية أمام جورماهيا الكيني المحدد لها يوم ١٠ مارس الجارى إلي إستاد بتروسبورت بدلا من برج العرب.

من جانبه، قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" علي قناة النهار، أن الأمن كان قد وافق على إقامة مباراة الزمالك وجورماهيا بملعب برج العرب قبل طلب مسئولو القلعة البيضاء، موضحا أن النادى الأبيض أرجع طلبه إلى أنه سيواجه المقاولون يوم ١٤مارس بالدورى لذا يرغب فى خوض المباراتين بالقاهرة منعا لإجهاد اللاعبين.