شكرا لقرائتكم ياسر ريان : ضحكت على الأهلى بالزمالك عشان أزود عقدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان الظهير الأيسر الأسبق للنادي الأهلي، أنه لم يحصل على أي مقابل مادي من الأحمر في أول 5 سنوات عقب انضمامه، باستثناء مبلغ قيمته 15 ألف جنيها.

وقال ريان في تصريحاته إذاعية إنه قبل انضمامه لصفوف الأهلى تلقى عرضا من الزمالك عن طريق فاروق جعفر موضحا أنه بمجرد علم صالح سليم رئيس النادى الأهلى فى ذلك الوقت بمفاوضات الأبيض طلب من عدلى القيعى إحضاري إلى منزله.

أضاف ريان أن عرض الزمالك وصل لـ 350 ألف جنيه فى ذلك الوقت فى حين وصل نظيره الأهلى إلى 30 ألف ولكته فضل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء فى النهاية.

تابع ريان :" بعد ذلك ذهبت لمنزل صالح سليم مع القيعي بالعجوزة، فسالني اذا كنت اريد اللعب للاهلي ام لا، فجاوبته بالموافقة، فطلب مني ان اعلن عبر وسائل الاعلام عن رغبتي، قبل الدخول في الامور المادية مع الزمالك الذي يدفع اكثر، وبالفعل وقعت على الاستمارة".

واختتم نجم القلهة الحمراء حديثه قائلا : موسم 97 قبل التجديد للأهلي أعلنت أنني سوف أنضم للزمالك، وفعلت ذلك فقط من أجل زيادة تعاقدى ليس أكثر.