شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً للوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي أصبح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية رابع سعودي يحصل على عضوية المكتب التنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي، بعدما حصل الفيصل على تزكية عضوية المجلس ورئاسة لجنة التعليم.

وسبق الفيصل لعضوية تنفيذي المجلس الأولمبي الآسيوي من السعودية كل من راشد الحريول ومحمد المسحل وعبد الحكيم بن مساعد.

على صعيد آخر، أعلن نادي الوحدة تولي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة الرئاسة الفخرية للنادي ورئاسة مجلس أعضاء الشرف بالنادي المكاوي.

ومن جانبه، أعلن الشباب تعاقده مع متوسط ميدان أحد محمد عطية (26 عاما) لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، ليصبح الاستقطاب المستقبلي الثاني بعد الكولومبي اسبريا القادم من الفيحاء.

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