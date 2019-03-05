شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في دوري اليد اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد ساحة الأسبوع الثاني عشر من دوري اليد الليلة 4 مباريات مهمة تلعب في السابعة من مساء اليوم، تأتي في مقدمتها مواجهة النصر مع ضيفه الشارقة في قمة الأسبوع وشباب الأهلي مع الظفرة، وبني ياس مع الجزيرة، والعين مع الوحدة.

ويقف شباب الأهلي والشارقة على رأس قائمة الترتيب متساويين في محطة 28 نقطة، وأصبح صراع الصدارة محصورا بينهما إلى حين حدوث المفاجأة بعرقلة أحدهما من أي فريق خلال الأسابيع المقبلة وإذا واصلا الانتصارات، سيكون فض الاشتباك عبر الفاصلة في مسك الختام.

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