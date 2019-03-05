سعود بن سلطان: نفخر بإنجاز البطل صاحب الأداء المميز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطّم الشيخ سالم بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، نجل ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الرقم القياسي في السباحة لمسافة 200 متر حرة، والمسجل منذ العام 2008، محققاً رقماً جديداً على مستوى الدولة، وتُوج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي اختتمت مؤخراً بمجمع حمدان الرياضي في دبي.

وتألق الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في أول ظهور رسمي له في السباحة الإماراتية، وفي أولى مشاركاته في بطولات الاتحاد المحلية تحت راية نادي الشارقة الرياضي، ونجح في تحقيق رقم جديد في سباق تحت 14 عاماً، وحقق زمناً وقدره: 2:11:32 دقيقة، في سباق 200 متر حرة، محطماً الرقم السابق المسجل قبل 11 عاماً والذي كان: 2:12:99 دقيقة.

وخطف سباح نادي الشارقة الرياضي الأضواء في البطولة، وفاجأ نجوم السباحة في أندية وأكاديميات الدولة، محققاً رقمين جديدين شخصيين له في البطولة التي تعتبر من أكبر البطولات التي نظمها الاتحاد، بعد أن شهدت مشاركة 970 لاعباً ولاعبة يمثلون 34 نادياً وأكاديمية خاصة، وحصل على الميدالية الفضية في سباق 50 متر فراشة، في اليوم الأول، ليعود في اليوم الثاني ويحرز ثاني ميدالياته الفضية بالبطولة بعد أن حطم رقمه الشخصي في سباق 50 متراً حرة محققاً: 26:35 ثانية، متخطياً رقمه السابق: 27:90 ثانية، وواصل أداءه القوي ليحصل على الميدالية الفضية الثالثة في سباق 100 متر حرة، قبل أن يحصل على ذهبية المركز الأول في سباق 200 متر حرة.

وشهد تتويج الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بطل نادي الشارقة، بذهبية كأس الإمارات للسباحة، الشيخ سعود بن سلطان القاسمي بحضور سلطان السماحي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، والمهندس سليمان عبدالرحمن عبدالله، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وجمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد الإمارات وعبدالله شهداد مدير عام مجمع حمدان الرياضي، وعدد من المسؤولين.

وأبدى الشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي شقيق الشيخ سالم سعادته بالإنجاز التاريخي، مشيراً إلى أن شقيقه رياضي من الطراز الأول، ويعشق رياضة السباحة ويمارسها بشغف، مبيناً أن النتيجة جاءت بعد جهد كبير وعزيمة وإصرار وتدريبات مستمرة وشاقة، ونوه بأن حضوره على مدار يومي البطولة كان لتشجيع شقيقه على بذل الجهد وتحقيق نتيجة جيدة، وهو ما حققه في النهاية وتوج بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة، بل وذهب أبعد من ذلك وكسر الرقم القياسي المسجل قبل 11 عاماً، معرباً عن شعوره بالفخر والاعتزاز بهذا النجاح الكبير وإحرازه هذه النتيجة الطيبة.

وأهدى الشيخ سعود بن سلطان القاسمي الإنجاز إلى صاحب السمو حاكم الشارقة راعي الرياضة الأول في الإمارة وإلى سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

من جانبه قدم المهندس سليمان عبدالرحمن عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، التهنئة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بمناسبة فوز الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بذهبية بطولة كأس الإمارات للسباحة وتحقيقه رقماً جديداً على مستوى الدولة.

وقال: فاجأنا الشيخ سالم بمستوى فني مميز، وحقق أرقاماً رائعة في البطولة التي شهدت تواجد عدد كبير من المشاركين لم تشهده بطولة من قبل، وضمت عدداً كبيراً من نجوم السباحة، لكنه قدم مستويات رفيعة وأدهش السباحين قبل أن يدهشنا ويمتعنا بأدائه الراقي، إنه لشرف كبير أن يمثل نادي الشارقة، هذا النادي الذي ظل على مدار التاريخ يرفد كافة الألعاب الفردية والمنتخبات الوطنية بخيرة اللاعبين.

وأضاف: الإنجاز الذي حققه الشيخ سالم بن سلطان بالتأكيد سيكون ملهماً لشبابنا للسير على طريقه وتحقيق الإنجازات والصعود لمنصات التتويج والفوز بالبطولات.

سليمان عبد الرحمن: ما تحقق من فوز سيلهم شبابنا