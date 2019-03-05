شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية موراتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى أتلتيكو مدريد على آماله في منافسة برشلونة المتصدر على اللقب بعدما أعاد الفارق بينهما إلى سبع نقاط بفوزه على مضيفه ريال سوسييداد بفضل ثنائية مهاجمه ألفارو موراتا، فيما صعد خيتافي إلى المركز الرابع بفوزه الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2 في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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