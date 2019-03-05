الرميثي: أعرف ما تحتاجه آسيا.. والشفافية منهجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت زيارة محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العاصمة العراقية بغداد أمس على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين الإمارات والعراق داخل ملاعب الرياضة وخارجها، حيث تم استقبال وفد الإمارات بحفاوة كبيرة منذ لحظة وصوله إلى مطار بغداد وحتى مغادرته. وفي مبادرة رائعة حرص مجموعة من أبطال بعثة العراق المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبو ظبي، على الحضور إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للترحيب بوفد الإمارات والتقاط الصور التذكارية.

وقال الرميثي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الدكتور أحمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة وعبد الخالق مسعود رئيس اتحاد كرة القدم إن الرياضة العراقية بما لها من رصيد كبير تملك كل المقومات التي تؤهلها للعودة بقوة لتواصل مسيرة النجاح والتألق.

وحول انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي أكد الرميثي أن الاتحاد العراقي لديه رؤية، وهو الأكثر دراية باتخاذ القرار الأنسب للكرة العراقية.

وتابع: «لعبة الانتخابات كبيرة وصعبة، هي مثل كرة القدم فيها فوز وخسارة»، موضحاً أن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي تركز على «الشفافية في التعامل مع الاتحادات التي نقف معها على بعد مسافة واحدة».

وتابع «عملت في مجال كرة القدم لما يقرب من 31 عاماً وأعرف ما تحتاجه آسيا ولدي ثقة بما أقوم به»، مضيفاً «لدينا برنامج طموح للاهتمام بجوانب كرة القدم وتنميتها في آسيا».

وفي المقابل رحب أحمد رياض العبيدي بمحمد خلفان الرميثي وأعضاء وفد الإمارات، وقال إن هذه الزيارة امتداد للعلاقات القوية التي تربط بين الإمارات والعراق.

كما تحدث عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وأكد أن صوت العراق في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي سيكون لمن يقدم الأفضل لمصلحة الكرة العراقية.

وكان محمد خلفان الرميثي قد وصل إلى بغداد أمس قادما من الأردن على رأس وفد يتكون من عبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والعميد خليفة الشامسي، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، وناصر بن ثعلوب، مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، ويوسف البلوشي، المستشار بمجلس أبوظبي الرياضي.