اتحاد الدراجات يعقد الجمعية العمومية اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى يعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية بمقر الاتحاد بالشارقة، بحضور مندوبي الأندية الأعضاء وأحمد العبدولي ممثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يترأسه أسامه أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الإطلاع على محضر الاجتماع السابق والتقرير الإداري والفني للموسم الرياضي 2018 - 2019 ومناقشة الحساب الختامي حتى 31 ديسمبر 2018 وتقرير مدقق الحسابات ومشروع الميزانية التقديرية لعام 2019 بالإضافة إلى بحث المقترحات المقدمة من الأندية الأعضاء.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية بمقر الاتحاد بالشارقة، بحضور مندوبي الأندية الأعضاء وأحمد العبدولي ممثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يترأسه أسامه أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الإطلاع على محضر الاجتماع السابق والتقرير الإداري والفني للموسم الرياضي 2018 - 2019 ومناقشة الحساب الختامي حتى 31 ديسمبر 2018 وتقرير مدقق الحسابات ومشروع الميزانية التقديرية لعام 2019 بالإضافة إلى بحث المقترحات المقدمة من الأندية الأعضاء.

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