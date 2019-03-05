النصر والصدارة للوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير

فاز الوصل على ضيفه النصر السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء أمس، على ملعب استاد زعبيل في مستهل مواجهات الفريقين، ضمن المجموعة الأولى.

وقاد هدف البرازيلي فابيو دي ليما (62) عن طريق ركلة جزاء، الوصل إلى أول ثلاث نقاط في البطولة الآسيوية منذ 11 سنة، حيث إن «الإمبراطور» نال آخر انتصار على حساب القوة الجوية عام 2008، كما أنه لم ينل أي نقطة في عام 2018.

ولعب الفريق الأصفر بتشكيلة مكونة من حميد عبدالله، ووحيد إسماعيل، وعبدالله جاسم، وعبدالله صالح، وسالم العزيزي، وعلي سالمين، وخميس إسماعيل، وعلي صالح، ويوسف أحمد، وفابيو دي ليما، وكايو كانيدو.

وأكمل الوصل المباراة بمحترف أجنبي وحيد هو البرازيلي فابيو دي ليما، بعد خروج مواطنه كايو كانيدو في الدقيقة 22، بسبب شعوره بإصابة عضلية. ودخل عبدالله كاظم مكانه، بينما لم يشارك رونالدو مينديز، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي السعودي السابقة في كأس زايد.

وكانت بداية الوصل جيدة عند انطلاقة المباراة ووصل في أكثر مرة إلى منطقة جزاء النصر، واكتفى باستغلال الهجمات المرتدة وبعض الضربات الثابتة كاد المغربي عبد الرزاق حمد الله، أن يسجل منها للنصر، بعدما عادت رأسيته من العارضة، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومن خلال محاولته الجادة، كسر «الفهود» عناد دفاع الضيوف، وتحصل الوصل على ركلة جزاء ارتكبها مدافع النصر عبدالله مادو، مع يوسف أحمد ونجح في تسديدها فابيو دي ليما، ليسجل البرازيلي ثالث أهدافه الآسيوية في مشواره مع الوصل، بعد أن كان سجل هدفين في النسخة السابقة لتنتهي المواجهة بفوز وصلاوي غالٍ.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً متوسطاً بلغ 5370 شخصاً، كما حرص عدد من نجوم أندية المحترفين على مؤازرة لاعبي الوصل.