الريال يقاتل من أجل «الأمل الأخير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع بوروسيا الألماني إلى عودة قوية و«ريمونتادا» مثيرة، من أجل الاستمرار في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف اليوم فريق توتنهام الإنجليزي، في حين يسعى ريال مدريد إلى الحفاظ على الأفضلية التي حققها ذهاباً على حساب أياكس الهولندي 2-1، عندما يستضيفه في «البرنابيو»، في إياب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا.

ويمتلك توتنهام اليد العليا في المواجهة المثيرة مع دورتموند، بعدما أنهى الفريق الإنجليزي مباراة الذهاب لصالحه 3 - 0، في العاصمة البريطانية لندن، ليخوض مباراة الإياب في دورتموند بأعصاب هادئة.

وفي المقابل، يستضيف ريال مدريد حامل لقب البطولة، فريق أياكس الهولندي، وهو يفتقد جهود مدافعه وقائده سيرخيو راموس للإيقاف. ويخوض الريال مباراة اليوم وسط حالة من الارتباك والحزن لسقوطه في مباراتي كلاسيكو في غضون أربعة أيام، بعد خسارته 0 - 3 أمام برشلونة، الأربعاء الماضي، في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا وخروجه من البطولة صفر اليدين، ثم خسارته أمام برشلونة 0 - 1 في الدوري الإسباني، السبت.

وفشل الريال في هز الشباك في المباراتين. ويبدو أن سولاري سيعيد لوكاس فاسكيز إلى التشكيلة الأساسية، مع إعادة الويلزي جاريث بيل إلى مقاعد البدلاء. وبعد خروج الفريق صفر اليدين من كأس إسبانيا، واتساع الفارق الذي يفصله عن المتصدر برشلونة في الدوري الإسباني إلى 12 نقطة، لم يعد أمام الريال سوى المنافسة بقوة على الدفاع عن لقبه الأوروبي، لإنقاذ موسمه من الفشل.